بقلم: يورونيوز

تحذيرات من انتشار مرض التهاب الكبد وسط الـ"مجازر الإسرائيلية المتتالية" في غزة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. أشرف القدرة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت "مجازر متتالية"، طالت كل مناطق قطاع غزة دون استثناء، ما أوقع حوالي مائة قتيل ومئات الجرحى.

وأعرب القدرة عن استغرابه من الصمت الدولي إزاء "المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، في ظل عدم توفر خدمات صحية، نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان".

في هذا السياق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على ممنصة "إكس"، إنه سجل وجود 24 حالة إصابة بالتهاب الكبد (أ) المعدي وآلاف حالات اليرقان في قطاع غزة.

وقال غيبريسوس إن التهاب الكبد (أ) عادة ما يكون خفيفا ولكنه قد يسبب المرض الشديد أحيانا، مشيرا إلى أنه لم تسجل حالات وفيات.

وقال غيبريسوس إن الظروف المعيشية اللاإنسانية ستساهم في نشر التهاب الكبد (أ)، موضحا أنه بالكاد توجد مياه ومراحيض نظيفة كافية، وأنه بالكاد يحافظ على نظافة المناطق المحيطة.

وبين مدير المنظمة أن القدرة على تشخيص الأمراض في القطاع محدودة للغاية، وأنه لا يوجد مختبر فعال وأن القدرة على الاستجابة محدودة، داعيا إلى توفير المساعدات الطبية دون عوائق، وبشكل آمن.