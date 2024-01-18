الأمم المتحدة: الفلسطينيون يموتون في المستشفيات.. نحو 60 ألف جريح في القطاع ونقص بالأطباء والمعدات

بقلم: يورونيوز

يموت الفلسطينيون كل يوم في مستشفيات غزة المكتظة التي لا تستطيع التعامل مع ما يقدر بنحو 60 ألف جريح، ويصل يوميا مئات الجرحى الآخرين بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي.

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هذه الأرقام نقلها خبير الطوارئ الصحية التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، إضافة إلى المستشار الفني الأول للصحة الطارئة في لجنة الإنقاذ الدولية.

ووصف العاملان الصحيان، اللذان غادرا غزة مؤخرًا بعد أسابيع من العمل في المستشفيات هناك، الأطباء المرهقين الذين يحاولون إنقاذ حياة آلاف الجرحى وسط المستشفيات المنهارة التي تحولت إلى مخيمات للاجئين.

مستشفى في خانيونس Mohammed Dahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وقال شون كيسي من منظمة الصحة العالمية، الذي غادر غزة مؤخراً بعد خمسة أسابيع من محاولته إيصال المزيد من الموظفين والإمدادات إلى المستشفيات الستة عشر العاملة جزئياً في القطاع، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة إنه رأى "وضعاً مرعباً حقاً في المستشفيات" مع تدهور الأوضاع الصحية. ينهار النظام يوما بعد يوم.

وأضاف أن مستشفى الشفاء، الذي كان في السابق المستشفى الرائد في غزة والذي يضم 700 سرير، تحول إلى علاج الحالات الطارئة فقط، وهو يمتلئ بآلاف الأشخاص الذين فروا من منازلهم ويعيشون الآن في غرف العمليات والممرات والسلالم.

وقال كيسي: "إن خمسة أو ستة أطباء أو ممرضين" يعالجون مئات المرضى يوميًا، معظمهم يعانون من إصابات تهدد حياتهم، وكان هناك "عدد كبير جدًا من المرضى على الأرض بحيث لا يمكنك التحرك دون أن تدوس على يدي أو قدم شخص ما".

ويضيف كيسي أنه تمكن من الوصول إلى مستشفى الشفاء ثلاث مرات لتوصيل الإمدادات الطبية والوقود والغذاء، ولكن في إحدى المرات استغرق الأمر 12 يومًا بسبب الرفض الإسرائيلي.

وأضاف أن الوضع في المستشفى الأهلي بمدينة غزة أيضا مأساوي.

"رأيت مرضى كانوا مستلقين على المقاعد، ينتظرون الموت في مستشفى ليس لديه وقود ولا كهرباء ولا ماء، ولا يوجد سوى القليل جدًا من الإمدادات الطبية ولم يتبق سوى عدد قليل من الموظفين لرعايتهم."

في الأسبوع الماضي، قال كيسي، إنه زار مجمع ناصر الطبي، المستشفى الرئيسي في خان يونس، والذي يعمل بنسبة 200% من سعته السريرية مع 30% فقط من طاقمه، لذلك “المرضى في كل مكان، في الممرات، على الأرض”. ".

"ذهبت إلى وحدة الحروق حيث كان هناك طبيب واحد يعالج 100 مريض حروق".

شون كيسي من منظمة الصحة العالمية

وحتى في رفح في الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، حيث حثت إسرائيل سكان غزة على الرحيل، قال كيسي إن عدد السكان ارتفع بشكل كبير من 270 ألف نسمة قبل بضعة أسابيع إلى ما يقرب من مليون نسمة، والمدينة لا تملك المرافق الصحية للتعامل مع هذه المشكلة. تدفق أعداد كبيرة من النازحين.

وأضاف أن غزة تتمتع تاريخياً بنظام صحي قوي يضم 36 مستشفى و25 ألف عامل صحي والعديد من المتخصصين، لكن 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أصبحوا الآن نازحين، ويشمل ذلك العاملين في مجال الصحة والأطباء والممرضات والجراحين والموظفين الإداريين.

وقال كيسي إن العديد من هؤلاء المهنيين الطبيين يعيشون في ملاجئ، تحت أغطية بلاستيكية في شوارع رفح، وليس في المستشفيات. أخبره أحد مديري المستشفى أن جراحا يعمل في المستشفى، لا يستطيع إجراء عملية جراحية لأنه كان بالخارج يجمع العصي ليحرقها كحطب لطهي الطعام لعائلته.

مستشفى الأقصى في دير البلح Adel Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وقال كيسي إن ما نحتاج إليه أولاً وقبل كل شيء لمساعدة عشرات الآلاف من الجرحى من سكان غزة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية هو وقف إطلاق النار وما سيحققه من سلامة وأمن، لكن هذا ليس كافياً.

ولكن من دون العاملين الصحيين والإمدادات الطبية والوقود لتشغيل المولدات في المستشفيات والمرافق الصحية، "لا يمكنك إجراء العمليات الجراحية، ولا يمكنك توفير الرعاية بعد العملية الجراحية".

يروي كيسي مشاهداته قائلًا: "الناس يموتون كل يوم". "لقد رأيت أطفالاً ممتلئين بالشظايا يموتون على الأرض بسبب عدم توفر الإمدادات في قسم الطوارئ والعاملين في مجال الرعاية الصحية… لرعايتهم."

وفي حديثها في مؤتمر صحفي آخر، قالت الدكتورة سيما الجيلاني، طبيبة الأطفال والمستشار الفني الأول للصحة الطارئة في لجنة الإنقاذ الدولية، إنها بقيت في غزة لمدة أسبوعين وأن ما رأته كان "مروعًا، ومشاهد من الكوابيس."

وقالت جيلاني، التي عملت سابقًا في المناطق الساخنة بما في ذلك أفغانستان والعراق ولبنان: "من خلال تجربتي في العمل في مناطق النزاع حول العالم، فإن هذا هو الوضع الأكثر خطورة الذي رأيته من حيث حجم وشدة الإصابات وعدد الأطفال الذين تضرروا". لقد عانوا ولا علاقة لهم بأي من هذا."

وعملت الجيلاني في غرفة الطوارئ في مستشفى الأقصى في دير البلح، وهو المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى بغزة. وقالت إنها حاولت في يومها الأول إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنة واحدة تقريبًا، وقد بُترت ذراعه اليمنى وساقه اليمنى، دون أن يأخذ الأدوية الضرورية. وقالت كان بجانبه رجل يحتضر "وذبابة تتغذى على دمه".

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وقالت جيلاني إنها عالجت أطفالاً يعانون من إصابات ناجمة عن بتر أطرافهم وحروق شديدة، وأحياناً كانت ترى الدخان الناتج عن القصف الإسرائيلي القريب. "وفي أحد الأيام، اخترقت رصاصة بالفعل وحدة العناية المركزة".

وقالت الجيلاني إنه بعد مغادرتها، نفد الوقود من المستشفى وانطفأت الأضواء. وهي لا تعرف كيف حال الأطفال الذين عالجتهم، أو ما إذا كان قد تم إجلاؤهم.