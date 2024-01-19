دائرة حول ما تريد.. غوغل تعلن عن أداة بحث جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة غوغل عن ميزة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى "دائرة للبحث" أو "Circle to Search"، سيتم أطلاقها في 31 كانون الثاني/ يناير ، ستساعد مستخدمي بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويدعلى البحث على الإنترنت بطريقة أسهل وأدق.

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باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين رسم دائرة بأيديهم على شاشات هواتفهم، حول المنتج أو المحتوى الذي يرغبون في الحصول على مزيد من المعلومات حوله. ويمكن أيضاً تحديد صور أو مقاطع فيديو أو نصوص، بالنقر عليها للبحث ومعرفة المزيد.

كمثال على هذا، إذا رأى المستخدم صورة منتج ما في مجلة، يمكنه استخدام هذه الأداة لرسم دائرة حولها، ثم توجيه سؤال مثل "ما هو سعره؟" أو "هل يتوفر هذا المنتج باللون الأزرق؟"

وأوضحت غوغل أنها تختبر هذه الأداة الجديدة منذ العام الماضي، لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي جعل عمليات البحث أكثر تحديداً.

وستختبرغوغل الميزة الجديدة أيضاً على عدد من الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، ومن بينها "بيكسل 8" وبيكسل 8 برو".