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فيديو: هندرسون ينتقل إلى أياكس بعد إنهاء تعاقده مع الاتفاق السعودي

لاعب منتخب إنجلترا جوردان هندرسون خلال مباراة كأس العالم بين إنجلترا وويلز - الريان، قطر. 2022/11/29
لاعب منتخب إنجلترا جوردان هندرسون خلال مباراة كأس العالم بين إنجلترا وويلز - الريان، قطر. 2022/11/29 Copyright AP/Pavel Golovkin
بقلم:  يورونيوز
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يحتاج نادي أياكس إلى مراقب خط وسط ذي خبرة مثل جوردان هندرسون البالغ من العمر 33 عاما، والعائد إلى أوروبا لتعزيز مكانه في تشكيلة منتخب بلاده قبل بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل.

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أنهى لاعب منتخب إنجلترا لكرة القدم ولاعب نادي ليفربول سابقا جوردان هندرسون تجربة كروية، دامت ستة أشهر في الدوري السعودي بعد أن قرر مغادرة نادي الاتفاق، والتوقيع مع فريق أياكس أمستردام الهولندي، الذي يواجه تعثرا في الدوري الهولندي.

وأكد مدرب نادي أياكس الصفقة مع هندرسون، الذي سيدوم عقده مع النادي الجديد حتى حزيران/يونيو 2026، بينما لم تعرف قيمة العقد المالية.

وقال النادي السعودي في بيان إن الاتفاق على مغادرة هندرسون تمت، وفق اتفاق متبادل على إنهاء العقد. ويحتل نادي الاتفاق السعودي حاليا المرتبة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتوقع أن يخفض أجر هندرسون بانتقاله إلى أمستردام، إذ أفادت تقارير أنه كان سيتقاضى 900 ألف دولار أسبوعيا، عندما وقع عقده مدة ثلاث سنوات في السعودية.

المصادر الإضافية • أ ب

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