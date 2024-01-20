بقلم: يورونيوز

تأتي عملية الإطلاق في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الدامي على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف.

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قالت إيران إنها اطلقت قمرا اصطناعيا وذلك في إطار برنامج لإطلاق الصواريخ، تخشى الدول الغربية من أن يمكن طهران من تطوير قدراتها الخاصة بالصواريخ الباليستية.

كما تأتي عملية الإطلاق بعد أيام من غارات جوية متبادلة بين الجارتين إيران وباكستان. وقد أخذ القمر الاصطناعي "الثريا" مكانه في المدار على ارتفاع 750 كيلومترا فوق الأرض.

وكانت عملية الإطلاق جزءا من برنامج للفضاء للحرس الثوري الإيراني وبرنامج إيران المدني للفضاء. وتعارض الولايات المتحدة أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية، نظرا لقدرتها على حمل رؤوس نووية.