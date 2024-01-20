مقتل 4 أشخاص أحدهم مسئول عسكري محلي من حزب الله جراء قصف إسرائيلي على جنوبي لبنان

بقلم: يورونيوز

قُتل مسئول عسكري محلي من حزب الله اللبناني، السبت، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة البازورية، جنوبي لبنان.

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قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار على طريق بلدة البازورية في مدينة صور، ما أدى إلى استشهاد شخصين كانا على متن السيارة المستهدفة، أحدهما هو المسئول العسكري المحلي علي حدرج، إضافة إلى شخصين آخرين كان على جانب الطريق.

ونعى حزب الله اللبناني في بيان له اغتيال حدرج، فيما قال عمدة قرية برج الشمالي علي ديب، "إن كل شهيد سيقوي إرادة اللبنانيين على المقاومة".

وأضافت الوكالة: "نفذت طائرة مسيرة غارة استهدفت منزلاً في قضاء مروحين (جنوب)، ويذكر أن هذا المنزل كان استهدف لمرات عديدة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان، أن عناصره "استهدفوا تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وتجمعًا آخر في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

في المقابل، تعرضت بلدات لبنانية في الجنوب للقصف الإسرائيلي منها بلدة عديسة، وأطراف علما الشعب والضهيرة، وفق الوكالة الوطنية.

واليوم السبت، دوت صفارات الإنذار في 15 مستوطنة شمال إسرائيل بعد تحذيرات من تسلل طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "دوت صفارات الإنذار في مرغليوت وبيت هلل وكفار يوفال ويفتاح والمطلة وديشون ومسغاف عام وكفار جلعادي وكريات شمونة وراموت نفتالي وتل حاي ومالكية، والمنارة، بعد إنذار من تسلل طائرات مسيرة معادية".

بدوره، ذكر موقع "والا" العبري، أن صفارات الإنذار دوت في 15 مستوطنة شمال إسرائيل.