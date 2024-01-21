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تضم 126 مهاجرًا سوريًا.. سفينة تابعة لمنظمة "هيومانيتي وان" ترسو على سواحل إيطاليا

المهاجرون على سواحل إيطاليا
المهاجرون على سواحل إيطاليا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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رست سفينة لمنظمة "هيومانيتي وان" (Humanity One) الألمانية غير الحكومية هذا الصباح في ميناء تارانتو الإيطالي، وعلى متنها 126 لاجئًا، جميعهم سوريون، بينهم 30 قاصرًا، معظمهم غير مصحوبين بذويهم.

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وتم رصد المهاجرين يوم الخميس الماضي في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، على بعد حوالي 100 ميل قبالة سواحل ليبيا.

في البداية، قامت السلطات بأمر السفينة بالتوجه إلى ميناء أورتونا، الواقع في مكان أبعد شمالًا، ولكن بسبب سوء أحوال البحر، قاموا بعد ذلك بتحويلها إلى تارانتو.

ويتمتع جميع المهاجرين بصحة جيدة، باستثناء حالات قليلة من الجرب والحمى. وتسبب الرحلة بتعب المهاجرين بسبب المسافة والإقامة الطويلة في مراكز الاحتجاز في ليبيا، وقد أبلغت بعضهن عن حالات عنف جنسي خلال الرحلة. وبعد تحديد الهوية والفحوصات الصحية، تم نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال أولية.

المصادر الإضافية • EBU

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