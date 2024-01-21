شاهد: طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة في رفح جنوبي قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

استهدفت طائرة مسيّرة سيارة في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بحسب شهود عيان في مكان الحادث اليوم السبت.

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وشاهد مصور وكالة أسوشييتد برس الجثث تصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار حيث تجمع الأقارب حولهم.

وعلى مسافة غير بعيدة من رفح، في مدينة خان يونس، أبلغ السكان الذين تم التواصل معهم عبر الهاتف، بعد انقطاع الاتصالات لمدة سبعة أيام، عن قصف عنيف وقتال بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. وأفاد سكان جباليا، شمال قطاع غزة، عن حالة مماثلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن فرقها، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت بإجلاء خمسة مصابين بجروح خطيرة من مجمع مستشفى الشفاء بمدينة غزة إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس.

وقالت إن سبعة آخرين، بينهم أربعة أطفال قُتل والدهم، تم نقلهم من مدينة غزة إلى معبر رفح الحدودي، للم شملهم مع والدتهم التي كانت تنتظر على الجانب المصري من الحدود.

وأضافت أنه تم أيضًا نقل امرأة مع طفليها إلى المعبر الحدودي للقاء والدهما على الجانب المصري.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل ما يقرب من 25 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وقد أدى الهجوم، وهو أحد الحملات العسكرية الأكثر تدميراً في التاريخ الحديث، إلى تدمير جزء كبير من الأراضي وتشريد أكثر من 80٪ من سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.