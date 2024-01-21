مستبعدًا إعادة بناء دولة في غزة.. جون بولتون يسوق لتهجير الفلسطينيين: حل الدولتين بات ميتًا

بقلم: يورونيوز

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، عن اعتقاده بأن "حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد بات ميتًا"، قائلا إن الفلسطينيين يحتاجون للتوطين في اقتصادات دول قوية.

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وفي مقابلة تلفزيونية له مع قناة سكاي نيوز، قال بولتون: "أعتقد أن فكرة إعادة إعمار قطاع غزة وبناء دولة فيه قد بات أمرًا يتناقض مع الواقع"، مشيرًا إلى أن "الفلسطينيين باتوا بحاجة إلى توطين في دول تمتلك اقتصادات قوية".

وأضاف: "مستقبل أطفالهم وأحفادهم يعتمد على أن يكونوا في مكان يحمل فعليًا إمكانيات اقتصادية. السخرية الآن هي أن الدول العربية هي التي لا تقبل الفلسطينيين".

تأتي تلك التصريحات في ظل ظهور اختلافات جوهرية حول المسار المحتمل لتحقيق بناء دولة للفلسطينيين بمجرد انتهاء القتال في غزة.

وعلق بولتون أيضًا على أزمة البحر الأحمر المتزامنة مع العمليات في غزة، مشددًا على أنه لا يمكن فصل المسارين.

وقال: "لم تستيقظ حماس صباح السابع من أكتوبر متسائلة 'مرحبًا، لماذا لا نهاجم إسرائيل؟' كان هذا منسقًا. هذا جزء من خطة إيرانية".

كما حذر من عدم وجود وسيلة رادعة لدى المجتمع الدولي ضد ما وصفه بـ"استراتيجية حلقة النار" الإيرانية ضد إسرائيل.

وتابع قائلًا: "إيران تمول وتدرب الحوثيين وحماس وحزب الله والمجموعات العراقية لتكون لديها القدرة، من خلال وكلائها، على التصرف كما هي تفعل الآن".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب للإدارة الأمريكية رفضه لفكرة الدولة الفلسطينية، وعلق مستخدمون للإنترنت عن ذلك بالقول إن المبادرات الغربية لم تكن سوى محاولة لعزل القضية الفلسطينية.