"طوفان الأقصى..لماذا؟"..حركة حماس الفلسطينية تروي الدواعي والأسباب

بقلم: يورونيوز

نشرت حركة حماس الفلسطينية وثيقة رسمية على الإنترنت، تحدثت فيها عن معركة طوفان الأقصى وروايتها لأحداث الهجوم المباغت، الذي شنته كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة.

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أوضحت حماس في الوثيقة أن العملية كانت خطوة ضرورية ، لمواجهة ما "يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من سيطرة على الأرض وتهويدها"، كما كانت العملية بحسب الحركة ضرورية لإنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وشددت الحركة التي دعت إلى وقف الهجمات الإسرائيلية فورا على قطاع غزة، على أن "المعركة طبيعية بهدف التخلص من الاحتلال، وتحقيق الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ونفت حماس في وثيقتها التقارير العبرية عن استهدافها مدنيين خلال هجوم 7تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدة أنها هاجمت فقط مواقع عسكرية، وقالت إن "تجنب استهداف المدنيين وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن، هو التزام ديني وأخلاقي يتربّى عليه أبناء حماس"، مبينة أن "مقاومة الحركة منضبطة".

وشددت حماس على أن "معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وإنما بدأت قبل ذلك منذ 105 أعوام من الاحتلال: 30 عاما تحت الاستعمار البريطاني، و75 عاما من الاحتلال الصهيوني"، على حد تعبير الحركة.