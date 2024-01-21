جندي إيراني يقتل 5 من رفاقه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران

بقلم: يورونيوز

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن جندياً إيرانياً فتح النار على زملائه الجنود الأحد، مما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد، حيث قتل 94 شخصاً في هجوم بالقنابل في وقت سابق من هذا الشهر.

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وأفاد التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن للثكنات وفتح النار على الجنود المتبقين.

وأضاف أن الدافع لم يتضح على الفور وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق. دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وذكر التقرير أن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة طهران.

وكانت كرمان مسرحاً لانفجارين قاتلين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مقتل 94 شخصاً وإصابة مئات آخرين خلال خلال إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في العراق بطائرة مسيرة أمريكية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته.