إعلام عبري: إسرائيل تتهيأ لإجلاء 100 ألف شخص بالقرب من الحدود مع لبنان

بقلم: يورونيوز

أفاد تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي بأن الجيش وضع خطة لاحتمال إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من الشمال الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع لبنان في ظل تصاعد التوترات مع حزب الله.

اعلان

وتأتي الخطة الإسرائيلية في إطار استعدادات الجيش لمواجهة ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بينه وبين عناصر حزب الله منذ الهجوم المفاجئ لحركة حماس على مستوطنات إسرائيلي بغلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان رئيس بلدية حيفا في شمال إسرائيل قد طالب السكان بتخزين الطعام تخوفاً من احتمال توسع القصف مع حزب الله.

وأعلن الحزب اللبناني ارتفاع حصيلة قتلاه جرّاء الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي إلى 164 قتيلاً وذلك بعد مقتل أحد عناصره أمس الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أمس الأحد إن عضوين بالحزب قد قتلا في هجوم لطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف سيارة رباعية الدفع في بنت جبيل بجنوب لبنان.

وتشن إسرائيل حرباً موسعة ومستمرة على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين مما أدى إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص بالقطاع وإصابة أكثرحوالي 63 ألفاً حتى الآن.