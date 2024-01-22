غموض حول مقتل رجل أعمال روسي في تحطم طائرة في أفغانستان

بقلم: يورونيوز

أثار مقتل رجل أعمال روسي وزوجته إثر تحطم طائرة خاصة في منطقة نائية بأفغانستان يوم السبت الماضي الكثير من الغموض حول ملابسات الحادث.

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وحظي رجل الأعمال أناتولي إفسيوكوف، الذي توفي عن عمر يناهز ال 65 عاماً، بثقة بعض الساسة المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث نال جائزة من حاكم إقليم روستوف عام 2014 بسبب مساهمته في تطوير الاقتصاد المحلي.

وطبقاً لصحيفة "إزفستسا" المقربة من الكرملين، فقد سقطت الطائرة التي كانت تقل إفسيوكوف وزوجته وأربعة أشخاص آخرين في أفغانستان في طريق عودتهم إلى روسيا من تايلاند بشكل مفاجئ بعد مرض زوجته الشديد.

وقالت وكالة النقل الفدرالي الروسي إن المسافرين الأربعة الآخرين نجوا من الحادث.

وقالت وكالة الأنباء الروسية تاس، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن الطائرة سقطت بسبب عطل مزدوج في المحرك.

ومع دخول الطائرة إلى طاجكستان، أبلغ الطاقم عن انخفاض في توازن الوقود بسبب الرياح المعاكسة، وقرر الهبوط في مطار بالعاصمة الطاجيكية، دوشانبي، حسبما ذكرت إزفستيا.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية للنظر في ما إذا كان قد تم انتهاك قواعد السلامة.