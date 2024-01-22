فيديو: سيدة تلقي منشورات داعمة للفلسطينيين وتعطّل مباراة في بطولة أستراليا للتنس

بقلم: يورونيوز

ألقت سيدة مناصرة للفلسطينيين منشورات بأرضية الملعب خلال مباراة بين الألماني أليكساندر زفيريف والبريطاني كاميرون نوري ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب اليوم الاثنين.

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وأدت الواقعة إلى توقف المباراة، التي أقيمت ضمن الدور الرابع لبطولة الغراند سلام، بشكل مؤقت.

وألقت المرأة منشورات كتب عليها "فلسطين حرة" و"بينما أنتم تشاهدون قنابل التنس تسقط على غزة".

وقام أحد فتيان جمع الكرات بالتقاط المنشورات بينما قام أفراد الأمن بإخراج المتظاهرة خارج ملعب المباراة.

واستكملت المباراة وانتهب بفوز زفيريف بخمس مجموعات لمجموعتين على نوري ليتأهل المصنف السادس إلى الدور الربع النهائي للبطولة.