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"حرب نفسية وتهديد لسلامة الطيران".. تايبيه ترصد 6 مناطيد صينية فوق مضيق تايوان

جنود بحرس الحدود في تايوان
جنود بحرس الحدود في تايوان Copyright Chiang Ying-ying/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها رصدت اليوم الإثنين، ستة مناطيد صينية حلقت في مجالها الجوي وسط استمرار التوتر السياسي بين بكين الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تسعى بكين إلى السيطرة عليها.

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وعلى الرغم من تكرار حوادث تحليق المناطيد الصينية، يبقى من غير الواضح حتى الآن غرضها العسكري.

ويقول محللون غربيون إن بكين تستخدم تلك المناطيد لخلق نوع من المضايقات والاستفزازات السياسية لتايوان.

وتزعم الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها ودائماً ما تكرر تهديدها بضم الجزيرة إلى نطاق سيطرة بكين ولو بالقوة.

وتزامن رصد المناطيد مع رفع الصين من أنشطتها العسكرية بالمنطقة حيث تم رصد طائرات صينية مقاتلة وسفن حربية بالمياه القريبة من مضيق تايوان.

ورصدت الولايات المتحدة وأسقطت منطاداً قالت إنه صيني للتجسس فوق الأراضي الأمريكية، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية استمرت لثلاثة أسابيع العام الماضي، و عزز احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس.

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