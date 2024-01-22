البحرية الأمريكية تعلن وفاة جندييْن في خليج عدن أثناء مصادرة أسلحة إيرانية

بقلم: يورونيوز

بعد 10 أيام من البحث المكثف، أعلن الجيش الأمريكي عدم تمكنه من العثور على جنديين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، فقدا في خليج عدن أثناء مصادرة أسلحة إيرانية، واعتبرهما في عداد "المتوفين".

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وفقد البحاران في بحر العرب، قبل أسبوعين، أثناء استيلاء الجيش الأمريكي على قارب شراعي ادّعى أنه كان يحمل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

ونفذت الولايات المتحدة مجموعة من الضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين رداً على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي عطلت التجارة العالمية وأثارت مخاوف عالمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "يؤسفنا أن نعلن أنه بعد بحث شامل دام لمدة عشرة أيام، لم يتم خلالها تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير وضع حالتهما إلى متوفين".

وأضافت "انتهت عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة البحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متطورة في 11 كانون الثاني/ يناير، ونحن نقوم الآن بعمليات الاسترداد".

وكشفت صحيفة واشنطن بوست في 15 يناير/كانون الثاني أنّ الجنديان المفقودان كانا يستعدان للصعود على متن السفينة وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم، وأنّ البحّار الثاني عندما رأى رفيقه يسقط في الماء غطس للمساعدة، بحسب ما ورد عن مسؤولين أميركيين.

وعندما سئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن هذه العملية وصفها بأنها جزء من العمل المستمر للجيش الأميركي لتعطيل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.