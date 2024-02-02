المخابرات الأمريكية: طهران لا تسيطر بشكل كامل على الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها في الشرق الأوسط

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون في المخابرات الأمريكية إن طهران لا تتمتع بالسيطرة الكاملة على المجاميع التي تعمل بالوكالة عنها في الشرق الأوسط، بما في ذلك مهاجمة وقتل جنود أمريكيين في الأسابيع الأخيرة وفقا لموقع بوليتيكو.

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ومع تصاعد العنف في المنطقة، سعت إدارة الرئيس جو بايدن لفهم مدى تورط إيران في توجيه الهجمات على القوات الأمريكية، علما أنه ليس لدى واشنطن خط اتصال مباشر مع طهران.

وأوضح المسؤولون أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مسؤول عن إرسال الأسلحة والمستشارين العسكريين والمعلومات الاستخبارية لدعم الميليشيات في العراق وسوريا والحوثيين في اليمن، لكن هذه الجماعات لديها أجندات مختلفة ومتداخلة في بعض الأحيان، مما يعكس عدم تمتع طهران بسلطة كاملة على القرارات العلملاتية قراراتها العملياتية.

وبحسب الموقع أدى افتقار طهران السيطرة الكاملة على الحوثيين والميليشيات في العراق وسوريا إلى تردد واشنطن حول كيفية الرد على الهجمات المتكررة على المصالح الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على قاعدة "البرج 22" العسكرية الأمريكية بالأردن في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.

وأضاف الموقع الأمريكي أن هذا التقدير الاستخباراتي سيصعب التنبؤ بالإجراءات التي ستتخذها المليشيات المدعومة من إيران، إلا أنه قد يقلل أيضًا من فرصة انجرار الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع طهران.

كان على الإدارة الأمريكية أن تسير على خط رفيع في كيفية الرد على هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، إلى جانب استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر. فالرد بقسوة شديدة يعني مخاطرة الإدارة الأمريكية بتصعيد العنف وتقريب نفسها من صراع مباشر مع إيران، أما الرد الضعيف فيرجح استمرار الجماعات المدعومة من إيران في الهجوم، ما يعرض حياة المزيد من الجنود الأمريكيين للخطر.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن طهران هي التي توجه جميع الهجمات في المنطقة، لكنها تعلم أنها تؤجج الأزمات. وتحمل إدارة بايدن إيران المسؤولية عن الهجمات جزئيًا على الأقل بعد أن ثبتت نظرية عدم تورط إيران بتوجيه الهجمات في المنطقة.

وفي سياق متصل، نشرت كتائب حزب الله العراقية بيانا غير عادي في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، ذكرت فيه أنها ستوقف عملياتها ضد الولايات المتحدة، فيما علق مسؤول أمريكي: "على حد علمنا، هذا بيان موثوق ودقيق لنواياهم. أعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أنهم أعلنوا ذلك بعد الهجوم على قاعدة البرج 22، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين".

وفي سياق متصل، أشارت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة تخطط بضرب أهداف إيرانية في العراق وسوريا رداً على الهجوم الأخير دون الخوض في التفاصيل.

توقف تكتيكي في الشرق الأوسط في حال الاتفاق على الهدنة

وأفاد الموقع الأمريكي إلى احتمال توقف قريب للهجمات التي تشنها إحدى المجموعات المدعوة من إيران، وهي جماعة حزب الله، التي تعمل في العراق ولعبت دوراً في مئات الهجمات بطائرات مسيرة على القوات الأمريكية، وهي أيضًا جزء من مظلة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي يحملها المسؤولون الأمريكيون مسؤولية الهجوم في الأردن.

فيما يتوقع مسؤولو المخابرات الأمريكية أن تستمر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، واستهدافهم للعشرات من سفن الشحن الدولية، بما في ذلك السفن الأمريكية. يقدر مسؤولو الاستخبارات الأمريكية بأنه سيكون هناك على الأقل توقف تكتيكي في الشرق الأوسط من قبل جميع الجماعات المدعومة من إيران، ولذا تحاول الإدارة الأمريكية حاليا التوسط في لإحلال اتفاق بين إسرائيل وحماس.

ووسع الحوثيون نطاق استهدافهم للسفن في البحر الأحمر حتى بعد أن أغرقت البحرية الأمريكية 4 زوارق تابعة لهم وقتلت عشرة مسلحين منهم، ولذا فإن التقدير الاستخباراتي الأمريكي يرجح أن يواصل الحوثيون حملتهم العسكرية حتى توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة.