الانتخابات التايوانية: إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية عد وفرز الأصوات

بقلم: يورونيوز

أغلقت مراكز الاقتراع في تايوان أبوابها، وتم فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تايوان يوم السبت، في اقتراع يمكن أن يرسم مسار العلاقات مع الصين على مدى السنوات الأربع المقبلة.

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ووصفت الصين الانتخابات بأنها خيار بين الحرب والسلام. وتعارض بكين بشدة المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي، نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ تي، من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم.

ويرفض لاي والرئيسة الحالية تساي إنج وين مطالبات الصين بالسيادة على تايوان>

ويعتقد أن بكين تفضل المرشح من الحزب القومي الأكثر ودية للصين، والمعروف أيضًا باسم الكومينتانغ.

وقد حصل المرشح الثالث في السباق، كو وين جي من حزب الشعب التايواني الأصغر حجمًاعلى الدعم بشكل خاص من الشباب الذين يريدون بديلاً لحزب الكومينتانغ والحزب الديمقراطي التقدمي والأحزاب التقليدية التي تناوبت إلى حد كبير على الحكم منذ التسعينيات.

صرح كو أيضًا أنه يريد التحدث مع بكين، وأن خلاصة الأمر هي أن تايوان بحاجة إلى أن تظل ديمقراطية وحرة.

وتقع الجزيرةعلى بعد 160 كيلومترا، قبالة سواحل الصين، والتي تدعي بكين أنها ملك لها ويمكن استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

ومن الممكن أن تؤثر التهديدات العسكرية الصينية على بعض الناخبين ضد المرشحين ذوي الميول الاستقلالية، لكن الولايات المتحدة تعهدت بدعم أي حكومة سيتم انتخابها.

وبعيداً عن التوترات الصينية، فإن الانتخابات تتوقف إلى حد كبير على قضايا محلية، مثل تباطؤ الاقتصاد، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، والفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء، والبطالة.

يُنظر إلى انتخابات تايوان على أنها ذات “تأثير حقيقي ودائم على المشهد الجيوسياسي