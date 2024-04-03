الزلزال الأعنف منذ ربع قرن.. هزة أرضية قوية تضرب تايوان وتودي بحياة عدة أشخاص

بقلم: يورونيوز

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.2 على سلم ريختر تايوان، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإلحاق أضرار ببعض المباني.

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هزّ زلزال، هو الأعنف منذ 25 عاما تايوان صباح الأربعاء، مما أدى إلى وقوع أضرار في المباني وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وتسبب كذلك في تسونامي اجتاح الجزر اليابانية الجنوبية.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر مدينة هوالين بشرق تايوان عند الساعة 07:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما تسبب في انهيار العديد من المباني بشكل جزئي.

وشعر السكان بالزلزال في مختلف أنحاء الجزيرة، وتعطلت وسائل النقل بسبب الانهيارات الأرضية.

وبحسب بيانات إدارة الإطفاء، قتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات إثر الزلزال.

كما انحسرت موجة التسونامي التي وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بعد حوالي ساعتين.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية مبانٍ مائلة وأخرى منهارة في منطقة زونغه بمقاطعة تايبيه، بما في ذلك بناء كان يستخدم كمستودع.

إلى ذلك تم تعليق خدمة القطارات في جميع أنحاء الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وكذلك خدمة المترو في تايبيه، حيث انفصل خط فوق الأرض تم إنشاؤه حديثًا جزئيًا.