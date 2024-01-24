شاهد: 6 قتلى في سلسلة انفجارات إثر اصطدام شاحنة محملة بالغاز الطبيعي بسيارة في منغوليا

بقلم: يورونيوز

لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء وأصيب ما لا يقل عن 11 شخصاً بعد اصطدام شاحنة محملة بـ60 طناً من الغاز الطبيعي المسال بسيارة عند تقاطع طرق في العاصمة المنغولية أولان باتو، يوم الأربعاء بحسب مصادر رسمية.

اعلان

وتسبب الحادث بسلسلة من الانفجارات، وأظهرت الصور الحريق الهائل في مكان الحادث خارج مركز للتسوق بالقرب من مبنى سكني ومدرسة دولية في أولان باتور.

واشتعلت النيران في المبنى السكني المكون من 12 طابقاً، في أكثر من عشرين سيارة في الانفجارات.وعمل رجال الإطفاء حتى الصباح الباكر على إخماد النيران.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في منغوليا: "إن ثلاثة انفجارات وقعت بعد الحادث، أدى آخرها إلى مقتل رجال الإطفاء الثلاثة".

وأعربت الهيئة عن تعازيها لأسر رجال الإطفاء في منشور على فيسبوك.

وقالت السلطات إن عشرة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق، بينما يعالج شخص آخر في مركز للسموم.

وتم إجلاء 43 شخصًا من المبنى السكني المحترق.