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كأس أمم آسيا: العراق يسعى إلى تحقيق العلامة الكاملة على حساب فيتنام

لاعبو المنتخب العراقي خلال لقاء اليابان
لاعبو المنتخب العراقي خلال لقاء اليابان Copyright Aijaz Rahi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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يخرج المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء لمواجهة المنتخب الفيتنامي لتأكيد تفوقه وتحقيق فوز ثالث بمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر.

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وحقق أسود الرافدين فوزين متتاليين، أبرزهما الانتصار التاريخي على منتخب اليابان بهدفين لهدف، ليحقق ست نقاط ويضمن صدارة مجموعته بصرف النظر عن نتيجة مباراة اليابان وإندونيسيا التي تقام بنفس التوقيت الأربعاء.

وخسرت فيتنام من اليابان وإندونيسيا، مما أنهى على آمالها في بلوغ الدور الربع النهائي.

على العكس، تدخل إندونيسيا لقائها أمام اليابان في محاولة لتحقيق المفاجئة، حيث يمكنها الصعود إلى الدور الثاني في حال التعادل أو الفوز.

خسارة إندونيسيا ستترك الحسابات مفتوحة في انتظار حصر نقاط وأهداف بقية المنتخبات أصحاب المراكز الثالثة في كل مجموعة.

وبجانب المتصدر والوصيف، يسمح نظام البطولة بتأهل أفضل أربع منتخبات بالمركز الثالث ضمن المجموعات الست للدور الأول.

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