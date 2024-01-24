شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الإيراني في أنقرة

بقلم: يورونيوز

توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة الأربعاء، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي (أكساراي).

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يجتمع الرئيسان التركي والإيراني على انفراد، قبل أن يترأسا الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى ويعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

​​​​​​​وقال رئيسي، قبيل توجهه إلى تركيا الأربعاء، في تصريح للصحفيين: "تجري هذه الزيارة لغرض مناقشة العلاقات الثنائية، وخاصة في المجال التجاري والإقتصادي، وهدفنا أن نرفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى 30 مليار دولار، وهي في متناول اليد نظراً إلى الإمكانات المتوفرة".

وأضاف رئيسي القول: "سيتم التوقيع خلال هذه الرحلة على وثائق مهمة، تظهر رغبة البلدين في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".

وفي إشارة إلى القضية الفلسطينية، قال الرئيس الإيراني: "لدينا موقف مشترك مع تركيا في دعم فلسطين وشعب غزة المظلوم والقوي...لقد بذلت جهوداَ لوقف الحرب، لكن للأسف، بسبب دعم الولايات المتحدة والدول الغربية للكيان الصهيوني، نشهد مقتل النساء والأطفال في فلسطين".