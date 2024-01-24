EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الإيراني في أنقرة

رجب طيب أردوغان يستقبل إبراهيم رئيسي في أنقرة، تركيا-24 يناير 2024
رجب طيب أردوغان يستقبل إبراهيم رئيسي في أنقرة، تركيا-24 يناير 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة الأربعاء، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي (أكساراي).

اعلان

يجتمع الرئيسان التركي والإيراني على انفراد، قبل أن يترأسا الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى ويعقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

​​​​​​​وقال رئيسي، قبيل توجهه إلى تركيا الأربعاء، في تصريح للصحفيين: "تجري هذه الزيارة لغرض مناقشة العلاقات الثنائية، وخاصة في المجال التجاري والإقتصادي، وهدفنا أن نرفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى 30 مليار دولار، وهي في متناول اليد نظراً إلى الإمكانات المتوفرة".

وأضاف رئيسي القول: "سيتم التوقيع خلال هذه الرحلة على وثائق مهمة، تظهر رغبة البلدين في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".

وفي إشارة إلى القضية الفلسطينية، قال الرئيس الإيراني: "لدينا موقف مشترك مع تركيا في دعم فلسطين وشعب غزة المظلوم والقوي...لقد بذلت جهوداَ لوقف الحرب، لكن للأسف، بسبب دعم الولايات المتحدة والدول الغربية للكيان الصهيوني، نشهد مقتل النساء والأطفال في فلسطين".

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لماذا لن يفتك الذكاء الاصطناعي منك عملك..على الأقل في الوقت الراهن؟

شاهد: أردوغان يستقبل جيورجيا ميلوني في إسطنبول

بعد تململ دام أكثر من عام.. تركيا تصادق أخيرا على انضمام السويد لحلف الناتو فما هو رأي روسيا؟

رجب طيب إردوغان زيارة دبلوماسية تركيا إيران إبراهيم رئيسي السياسة التركية