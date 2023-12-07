بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الإيرانية خلال استضافته رئيسي

بقلم: يورونيوز

من المقرر أن توقع موسكو وطهران "في الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر" اتفاقًا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي ترأسه موسكو ويضم جمهوريات سوفياتية سابقة.

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطور العلاقات بين موسكو وطهران خلال استقباله في الكرملين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لمحادثات تناولت بشكل خاص الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضح بوتين في مستهلّ اللقاء، الذي بثه التلفزيون الروسي "علاقاتنا تتطور بشكل جيد جدًا"، متحدثًا عن "مشاريع بنى تحتية كبيرة" مشتركة وتعاون في مجال الطاقة "وكلّ المجالات تقريبًا".

وأشار إلى أن موسكو وطهران ستوقعان "في الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر" اتفاقًا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي ترئسه موسكو ويضم جمهوريات سوفياتية سابقة.

ودعا رئيسي نظيره الروسي الذي زار الإمارات والسعودية الأربعاء، إلى زيارة طهران. وقبل بوتين الدعوة، من دون الإعلان عن موعد لهذه الرحلة. وكان بوتين زار طهران للمرة الأخيرة في تموز/يوليو 2022 وعقد قمة مع رئيسي ونظيرهما التركي رجب طيب إردوغان.

وقال رئيسي الذي يُتهم بلده بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة هجومية تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا "نرى أن التفاعل مع بلدنا الصديق روسيا قد تقدم بشكل جيد في السنوات الأخيرة".

في ما يتعلق بغزّة، دعا رئيسي مجددًا إلى "وقف القصف (الإسرائيلي) في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا بحسب ترجمة روسية رسمية لتصريحاته "تمثل هذه القضية اليوم مشكلة ليس لمنطقتنا فحسب، بل أيضًا للإنسانية جمعاء".

واعتبر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بمثابة "إبادة" و"جريمة ضد الإنسانية" تحظيان بدعم من الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أفادت الثلاثاء أن رئيسي سيزور موسكو على رأس "وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى" تلبية لدعوة من بوتين.