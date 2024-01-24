أكثر من 70 شخصا فقدوا حياتهم جراء انهيار منجم عشوائي للذهب في مالي

بقلم: Euronews

قال مسؤول في مالي إن أكثر من 70 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار منجم عشوائي للذهب أواخر الأسبوع الماضي، وما زالت عمليات البحث مستمرة وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

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وأكد كريم بيرثي، المسؤول الكبير في المديرية الوطنية للجيولوجيا والتعدين التابعة للحكومة،أنّ ما جرى هو حادث غير مفتعل.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار الذي وقع يوم الجمعة، والذي ورد يوم الثلاثاء في بيان لوزارة المناجم. ووقع الانهيار في منطقة كانجابا في منطقة كوليكورو بجنوب غرب البلاد.

ومثل هذه الحوادث شائعة في مالي، والتي تعد ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا. غالبًا ما يُتهم عمال المناجم الحرفيين بتجاهل تدابير السلامة، خاصة في المناطق النائية.

وقال بيرثي: "يجب على الدولة أن تنظم قطاع التعدين هذا لتجنب هذا النوع من الحوادث في المستقبل".

وأعرب بيان وزارة المناجم عن "أسفه العميق" للانهيار، وحث عمال المناجم وكذلك المجتمعات التي تعيش بالقرب من مواقع التعدين على "الامتثال لمتطلبات السلامة".