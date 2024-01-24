شاهد: "العودة لمنازلنا".. عائلات فلسطينية نازحة في غزة تتظاهر مطالبة بوقف إطلاق النار

بقلم: يورونيوز

نظم عشرات النازحين في غزة، الأربعاء، مظاهرة للمطالبة بوقف إطلاق النار والعودة إلى ديارهم.

شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية بمدينة دير البلح وسط غزة، عدد كبير من النساء والأطفال، للمطالبة بالعودة إلى منازلهم شمال القطاع.

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وصفت إحدى النازحات معاناتها قائلة: "نريد العودة إلى منازلنا، إننا في العراء، جئت أنا وبناتي، زوجي ليس معي، نعيش في خيام، لقد غرقنا، متنا. كفى... نريد العودة إلى منازلنا، ياآلهي، الا يوجد من يشعر بنا."

وتفاقمت معاناة النازحين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. يقول إسماعيل حسونة: " نحن نعاني. لقد غمرت المياه الخيام، وضعنا مأساوي، إضافة إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير طبيعي. إننا غير قادرين على توفير الغذاء لأطفالنا”.

وجاء الاحتجاج بينما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من المستشفى الرئيسي في ثاني أكبر مدينة في غزة، حيث قال مسعفون إن مئات المرضى وآلاف النازحين محاصرون بسبب القتال.

وأمرت إسرائيل السكان بمغادرة جزء من وسط مدينة خان يونس يضم مستشفى ناصر ومنشأتين طبيتين أصغر حجماً، بينما تواصل هجومها المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد الفصائل الفلسطينية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن المنطقة تؤوي 88 ألف فلسطيني، وتستضيف 425 ألف آخرين، نزحوا بسبب القتال في أماكن أخرى.

وقتل ما لا يقل عن 210 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد قتلى الحرب حتى الآن 25700، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن مخاوفهم من احتمال وفاة المزيد من الأشخاص بسبب المرض، حيث يواجه ما لا يقل عن ربع السكان المجاعة.