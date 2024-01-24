شاهد: ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيوهامبشير وبايدن يحذر "الديمقراطية على المحك"

بقلم: يورونيوز

حقق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب فوز حاسماً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشير، ضمن مسيرته للفوز بتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية 2024.

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تمكن ترامب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامبشير عبر هزيمة منافسته الوحيدة، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكمة الولاية.

ويشكل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، إذ لم يسبق لأي مرشح جمهوري في تاريخ الولايات المتحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين، ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.

وفي حين كان أنصاره يتطلعون إلى خطاب ليلة الثلاثاء، اكتفى ترامب بانتقاد هايلي واصفاً إياها ب"الدجالة"، وسخر من إصراراها على الترشح "رغم الهزائم المتتالية والتراجع في استطلاعات الرأي"، في حين أقرت هي بالهزيمة، مؤكدة أن "السباق لم ينته بعد".

وتقلصت مساحة المنافسة الجمهورية التي كانت مكتظة بـ14 مرشحاً، لتقتصر على مرشحين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد بعدما حل في المرتبة الثانية في أيوا.

من جانبه قال جو بايدن، في بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري إنه "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية، اقتصادنا، على المحك".