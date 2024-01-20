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شاهد: ترامب يكثف هجومه على هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا

الرئيس السابق دونالد ترامب.
الرئيس السابق دونالد ترامب. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب، حاكمة ولاية ساوث كارولاينا، نيكي هيلي خلال تجمع حاشد في كونكورد بولاية نيو هامبشاير، الجمعة، قبل الانتخابات التمهيدية في الولاية.

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 بعد أن حقق أول فوز ساحق في ولاية أيوا، يواصل دونالد ترامب حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.

بينما، تنظم نيكي هيلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة حملة انتخابية في ولاية نيوهامبشير مطلع هذا الأسبوع في آخر مسعى ضد منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في الولاية الثلاثاء.

وهاجم ترامب هيلي أمام مؤيديه قائلاً: "أعرفها جيداً، إنها ليست قوية بما فيه الكفاية، وليست ذكية بما فيه الكفاية، ولم تكن تحظى بالاحترام الكافي. لا يمكنها القيام بهذه المهمة".

وأضاف: " قلت، كانت على ما يرام، لكنها لم تكن كذلك، فهي ليست ذات طابع رئاسي، وهذا يعني،على الأرجح، أنها لن يتم اختيارها لمنصب نائب الرئيس".

وسبق أن استخدم دونالد ترامب منصته للتواصل الاجتماعي للسخرية من نيكي هيلي.

المصادر الإضافية • أ ب

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