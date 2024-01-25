بقلم: يورونيوز

مع دخول الحرب يومها الـ 111، تتواصل في الميدان الاشتباكات الضارية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلو الفصائل الفلسطينية خاصة في خانيونس.

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أوقعت الحرب في قطاع غزة نحو 25700 قتيلاً و63354 مصاباً بحسب وزارة الصحة في غزة. بينما يعيش سكان القطاع وسط ظروف "كارثية ومأساوية".

وتتجه أنظار العالم نحو مدينة لاهاي، حيث من المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

أليكم آخر تطورات الحرب في غزة

عباس لكاميرون.. غزة تحتاج إلى حل سياسي وليس عسكري

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مساء الأربعاء، إنه "لا يوجد حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، بل حل سياسي فقط."

ووصل كاميرون إلى إسرائيل الثلاثاء في جولة إقليمية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطر وتركيا لإجراء محادثات مع القادة بشأن هدنة إنسانية عاجلة وتأمين اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وخلال اجتماعه مع كاميرون في رام الله بالضفة الغربية، دعا عباس إلى وقف عاجل للعدوان الإسرائيلي على سكان غزة والضفة الغربية والقدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

مقتل أربعة أطفال غرب غزة

قتل أربعة أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًا كاملًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، انتشال جثامين أربعة أطفال من تحت الأنقاض.

قطر تستنكر تصريحات نتنياهو التي وصفها فيها بـ"الإشكالية"

استنكرت قطر التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الوساطة القطرية، واعتبرتها "غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ حياة الأبرياء".

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت تسجيلا لنتنياهو اثناء لقاء جمعه بعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة قال فيه إن قطر"إشكالية أكثر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

قصف إسرائيلي يستهدف شقة في رفح

قتل فلسطيني وأصيب آخرين في رفح بعد قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي المدينة.

خانيونس: اعتقالات واقتحامات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال العشرات من المدنيين في مدينة خانيونس الواقعة في قطاع غزة.

وقامت القوات الإسرائيلية باقتحام مناطق حي الأمل الشمالية والشرقية غربي خانيونس.

الحرب يجب أن تنتهي بالقضاء على النازيين الجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

اشتباكات في جنين

دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوة إسرائيلية معززة بجرافات اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية.

وعلى إثرها، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين والقوة المقتحمة.

تقرير "مكرر وغير صحيح"

نفى الموساد الإسرائيلي بشكل قاطع ما قاله أحد أعضاء حزب نتنياهو بأن مسؤولا كبيرا في الموساد التقى بزعيم حماس يحيى السنوار قبل أيام من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقال الموساد: "هذا تقرير مكرر وغير صحيح".