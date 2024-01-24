رفع يديه ولوّح بالراية البيضاء.. قناة بريطانية توثق لحظة مقتل فلسطيني أعزل برصاص الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

نقلت قناة بريطانية، واقعة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني، رغم تلويحه بالراية البيضاء، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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ذكرت قناة ITV News البريطانية، أن رمزي أبو سحلول، وهو تاجر ملابس يبلغ من العمر 51 عاماً، كان من بين مجموعة من خمسة رجال "يبذلون قصارى جهدهم ليبدوا بشكل سلمي" للجنود الإسرائيليين، وفقاً لجون إيرفين، مراسل الشبكة.

ورفع الرجال أيديهم إلى الأعلى ولوّحوا براية بيضاء، خلال محاولتهم الوصول إلى المنزل الذي حوصر فيه عدد من أفراد عائلة أبو سحلول، غرب خان يونس.

وقبل مقتله، صرّح في حوار مع قناة ITVالبريطانية: "طلب منا الإسرائيليون الإخلاء، لكنهم لم يسمحوا لأمي وأخي بالخروج، نود الذهاب لإخراجهم".

وأوضح أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، وأن الجيش الإسرائيلي منتشر في كل مكان ويقوم بإطلاق النار على المباني والشوارع.

وبعد وهلة قصيرة من ابتعاد المراسل، سُمع دوي إطلاق نار كثيف، ووثقت الكاميرا لحظة تجمع الأشخاص ذاتهم حول أبو سحلول وهو ملقى على الأرض، فيما قال المراسل: "لقد أصيب الشخص الذي أجرينا معه مقابلة للتو، برصاصة قاتلة".

من جانبه كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء، أنه تلقى شهادات عن "تنفيذ الجيش الإسرائيلي إعدامات ميدانية، وإطلاق النار تجاه 3 أشخاص كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال محاولتهم الوصول لمنزلهم المحاصر غربي مخيم خان يونس من أجل إخراج 50 شخصاً من أفراد عائلتهم".