قصف من لبنان نحو إسرائيل.. تل أبيب تعلن استهداف مدرج طائرات لحزب الله

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قصف مدرج طائرات عسكري لـ"حزب الله"، ضمن سلسلة أهداف في صور والمغيرة جنوبي لبنان.

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وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرات حربية اليوم (الخميس)، على سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله، في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها مبان ومواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لحزب الله، حيث يوجد في أحد المواقع مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية عسكرية يستخدمها التنظيم لتوجيه العمليات إلى داخل أراضي دولة إسرائيل".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي المكان الدقيق للمدرج.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "في وقت سابق اليوم، سقط هدفان جويان معاديان لحزب الله بالقرب من كيبوتس كفار بلوم، ولم تقع إصابات في الحادث" قرب الحدود اللبنانية.

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي قصف بنيران المدفعية وقذائف الهاون عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان".

يأتي البيان بعد توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، لبنان بتوجيه ضربة عسكرية "لن يتعافى منها"، في حال لم ينسحب "حزب الله" من الحدود مع شمال إسرائيل.

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

وفي السياق نفسه، أعلن حزب الله، الخميس، أنه استهدف بأسلحة صاروخية مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، فيما واصلت إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان مستخدمة في بعضها قذائف فوسفورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره "استهدفوا موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وأضاف في بيان لاحق أن مقاتليه "استهدفوا موقع ‏جل العلام (قبالة بلدة اللبونة اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف منذ ساعات الفجر الأولى عدة مناطق حدودية لبنانية بعضها بقذائف فوسفور.

وقالت إن القصف الجيش الإسرائيلي "يقصف منذ الثامنة والنصف صباحا أطراف بلدة علما الشعب، ومحيط جبانة بلدة الضهيرة بالقدائف الفوسفورية".

فيما تعرضت أطراف بلدات طيرحرفا، وعلما الشعب، والضهيرة ومنطقة البطيشية منذ ساعات الفجر لـ"قصف مدفعي إسرائيلي مركز"، بحسب المصدر ذاته.

وذكرت الوكالة أن "الاعتداءات الإسرائيلية تتزامن مع عملية تمشيط للجيش، تطال محيط موقع الحدب بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، وإلقائه قذائف ضوئية فوق محيط الموقع والأحراج المتاخمة".