شاهد: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القصف الإسرائيلية أصاب حشدًا من الأشخاص كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار في مدينة غزة يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 150 آخرين.

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قال الفلسطيني محمد الريفي: "كنا ذاهبين لجلب الطحين وكنا ننتظر الشاحنات. لقد ضربتنا الدبابات الإسرائيلية بأربع قذائف".

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى جراء غارة في اليوم السابق على ملجأ مكتظ في غزة إلى 12 شخصًا، بالإضافة إلى أكثر من 75 جريحًا، وفقًا لتوماس وايت، المسؤول الكبير في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

أدى القتال الدائر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى عزل المستشفيين الرئيسيين في المدينة، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات المرضى وآلاف النازحين داخلهما.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 25700 شخص قتلوا وأصيب 63000 آخرون في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.