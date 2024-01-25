EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة

قتلى جراء القصف الإسرائيلي على غزة
قتلى جراء القصف الإسرائيلي على غزة Copyright Ramez Habboub/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القصف الإسرائيلية أصاب حشدًا من الأشخاص كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار في مدينة غزة يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 150 آخرين.

اعلان

قال الفلسطيني محمد الريفي: "كنا ذاهبين لجلب الطحين وكنا ننتظر الشاحنات. لقد ضربتنا الدبابات الإسرائيلية بأربع قذائف".

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القتلى جراء غارة في اليوم السابق على ملجأ مكتظ في غزة إلى 12 شخصًا، بالإضافة إلى أكثر من 75 جريحًا، وفقًا لتوماس وايت، المسؤول الكبير في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

أدى القتال الدائر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى عزل المستشفيين الرئيسيين في المدينة، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات المرضى وآلاف النازحين داخلهما.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 25700 شخص قتلوا وأصيب 63000 آخرون في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قصف من لبنان نحو إسرائيل.. تل أبيب تعلن استهداف مدرج طائرات لحزب الله

الشرطة اعتقلت بعض المتظاهرين.. تحركات تضامنية مع قطاع غزة في كينيا

وول ستريت جورنال تكشف أن إسرائيل تعمل على قدم وساق على إنشاء منطقة عازلة في غزة رغم التحفظ الأمريكي

طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني