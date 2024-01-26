الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

بقلم: يورونيوز

أجبر كينيث يوجين سميث على تنفس الغاز السام من خلال قناع، ما أدى إلى حرمان جسده من الأكسجين حتى اختنق.

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أقدمت ولاية ألاباما الأمريكية الخميس، على إعدام مدان بجريمة قتل باستخدام غاز النيتروجين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الطريقة المثيرة للجدل. وقد أثارت هذه الخطوة الانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

تم الإعلان عن وفاة كينيث يوجين سميث عند تمام الساعة 8:25 مساء، وأكد المدعي العام للولاية هذا الخبر مساء الخميس.

كينيث يوجين سميث AP/Alabama Department of Corrections

أصدر المدعي العام ستيف مارشال بيانًا أعلن فيه أن العدالة قد تحققت وأنه تم إعدام كينيث سميث لجريمته الشنيعة التي ارتكبها منذ أكثر من 35 عامًا.

ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، ينتظر سميث (58 عامًا) تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بعد إدانته بجريمة قتل زوجة قس مقابل أجر في عام 1988.

تم إعدامه في سجن هولمان في أتمور، حيث أجبر على تنفس الغاز السام من خلال قناع، ما أدى إلى حرمان جسده من الأكسجين حتى اختنق.

واستغرقت العملية حوالي 22 دقيقة، وخلال عدة دقائق بدا أن سميث ظل واعيًا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ولمدة دقيقتين على الأقل، ظهرت عليه علامات الاضطراب وكأنه يعاني من مشاكل في التنفس، وأحيانًا حاول سحب القيود، ثم حاول التنفس بشدة لبضع دقائق حتى فاضت روحه.