ما هي الوظائف التي ستشهد أكبر نمو في أوروبا عام 2024؟

بقلم: يورونيوز

الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني، هي المجالات التي سيشهد فيها التوظيف أكبر زيادة هذا العام، حسبما ذكر موقع "لينكد إن" (LinkedIn) في أحدث تقرير لتوقعات الوظائف.

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يشهد سوق العمل تحولاً سريعاً في أوروبا، حيث تضاعفت المنافسة على الوظائف العام الماضي، مع ظهور وظائف جديدة لم تكن موجودة قبل عقدين من الزمن، وفقاً لأحدث استطلاع منصة "لينكد إن"، مشيرة إلى أنه في العام المقبل، سترتبط المهام الأسرع نمواً بالتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال.

وأجرت المنصة الاجتماعية بحثاً من خلال تفحص عناوين ملايين الوظائف التي أعلنها في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2019 و31 تموز/ يوليو 2023 من أجل حساب معدل النمو لكل منها، فوجدت أن ثلثي المهنيين الأوروبيين (67٪)، يفكرون في تغيير وظائفهم هذا العام، رغم زيادة حدة المنافسة في سوق العمل.

في العام 2022، كان هناك إعلان وظيفة واحد فقط لحوالي اثنين من المرشحين النشطين في المملكة المتحدة وفرنسا على "لينكد إن"، بينما يوجد اليوم إعلان وظيفة واحد فقط لحوالي أربعة مرشحين.

ويقول 37٪ من المهنيين الأوروبيين إنهم يبحثون عن رواتب أعلى للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة بينما يقول 19٪ أن لديهم ثقة أكبر في قدراتهم ويريدون العثور على وظيفة أفضل للتقدم في حياتهم المهنية.

ما هي أكثر القطاعات توظيفاً؟

تختلف الوظائف الأسرع نمواً في الدول الأوروبية التي شملتها الدراسة، لكن الاتجاه المشترك يظهر أن الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني آخذة في الارتفاع حيث تعمل الشركات على إتقان هذه الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد.

وتشمل المسميات الوظيفية الأكثر طلباً : مدير الاستدامة، ومهندس الذكاء الاصطناعي، ومحلل الأمن السيبراني.

يقول جوش غراف، المدير العام لمنصة "لينكد إن" في أوروبا وأمريكا اللاتينية: "من الواضح أن الذكاء الاصطناعي والاستدامة هما من المحركات الرئيسية التي تعيد تشكيل سوق العمل بشكل أساسي، حيث تتطلع الشركات بشكل متزايد إلى توظيف محترفين يتمتعون بالمهارات الخضراء والذكاء الاصطناعي...الوظائف في هذه المجالات تشكل بعضاً من أسرع الأدوار نمواً في جميع أنحاء أوروبا".

الوظائف الخمسة الأكثر طلباً :

في فرنسا، الوظائف الأكثر طلبا هي: مسؤول عن تطوير الأعمال، مدير توظيف، وسيط الطاقة، مدير الإيرادات، مدير منشأة الرعاية الصحية، لكن قد يكون من الصعب مطابقة المهارات مع الدور المطلوب.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن العديد من المهنيين يكافحون لمعرفة كيفية التوفيق بين مهاراتهم والوظائف الشاغرة، نظراً لسرعة التغيير . بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 55٪ من مديري التوظيف في أوروبا أن شركاتهم تفتقد للمرشحين المهرة لأنهم يفتقرون إلى المؤهلات التقليدية.

وأضاف جوش غراف قوله : " العديد من هذه الوظائف لم تكن موجودة قبل عشرين عاماً، ومع استمرار تطورعالم العمل بهذه الوتيرة السريعة، يجب أن تكون القدرة على التكيف أولوية بالنسبة لمسؤولي الأعمال".

وأكد جوش قوله: "على الرغم من أنه غالباً ما يُنظر إلى مبادرات التدريب وإعادة تشكيل المهارات على أنها أمر جيد، إلا أنها أصبحت الآن حاسمة لجذب المواهب والاحتفاظ بها، فضلاً عن ضمان حصول الموظفين على المهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، أي التكيف مع عالم العمل المتغير".