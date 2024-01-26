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شاهد: عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون دعماً لغزة

تظاهرة في اليمن تضامناً مع الفلسطينيين في غزة- 26 كانون الثاني 2024
تظاهرة في اليمن تضامناً مع الفلسطينيين في غزة- 26 كانون الثاني 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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خرج عشرات آلاف اليمنيين، الجمعة، في مظاهرات دعماً لغزة وتنديداً بالحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها القطاع.

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انطلقت المظاهرات التي دعت إليها جماعة "الحوثي"، في عدد من المدن والمحافظات اليمنية، أبرزها العاصمة صنعاء، الواقعة ضمن سيطرتها.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة لإسرائيل وأميركا وصور زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، والأسلحة الرشاشة والخناجر.

وينظم الحوثيون، احتجاجات كل جمعة تقريباً، منذ أن شنت إسرائيل الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، كرد فعل على الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على اليمن، استهدفت مواقع تخزين وإطلاق الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم.

ويقول الحوثيون إنهم سيستهدفون، الآن، السفن الأمريكية والبريطانية أيضاً، الحامية للسفن المتجهة إلى الإسرائيليين.

المصادر الإضافية • أ ب

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