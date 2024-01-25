بقلم: يورونيوز

الحوثيون يتوعدون بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر

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أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، الخميس، أن الهجمات التي تشنها القوات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين، لن تردع هجمات قواته على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، طالما تمنع المساعدات والاحتياجات الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال في تصريح متلفز : "نستهدف بكل وضوح، السفن المرتبطة بإسرائيل، وبهدف إيصال المواد الغذائية إلى الشعب الفلسطيني. هدفنا، هو الضغط لإيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، ومنع الجرائم الصهيونية والإبادة الجماعية بحق سكان غزة".

وأضاف الحوثي:"مهما كان التصعيد الأمريكي والبريطاني، ستكون نتائجه عكسية. ولن يؤثر في قرارنا . نحن مصممون على قرارنا وموقفنا. ولن يؤثر في إرادتنا وعزمنا . إننا نقوم بعمل مقدس، نعتبره جزءاً من الجهاد في سبيل الله، ولن يؤثر التصعيد في قدراتنا العسكرية، بل سنستمر بتطويرها. نحتاط ولدينا خبرة في مواجهة التحديات العسكرية، لسنا جديدين، نحن متمرسون على ذلك".

وقال أيضاً: "منذ بداية الاعتداءات الجوية على بلدنا، بضربات صاروخية من البحر، لم يتمكن الأمريكيون من وقف ضرباتنا في البحر (الأحمر) ولا استهدافنا للسفن، بل ورطوا أنفسهم مع البريطانيين في المشكلة."

ويشن الحوثيون هجمات على السفن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، كرد فعل على الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع تخزين وإطلاق الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم، ويقول الحوثيون إنهم سيستهدفون، الآن، السفن الأمريكية والبريطانية أيضاً، الحامية للسفن المتجهة إلى الإسرائيليين.