شاهد: نزوح مكرر لآلاف الفلسطينيين النازحين سلفاً في جنوب قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

استمر الآلاف من الفلسطينيين في النزوح من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن اضطُر معظمهم للنزوح سابقاً من ديارهم بشمال القطاع.

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منهم من وجد سيارات أو شاحنات أو درجات نارية أو عربات تجرها الحمير، فخرج بعضهم يحمل ما تبقى من متعلقات النازحين وبعضهم بدون أي متعلقات من الأساس.

واشتدت المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في خان يونس أمس الأربعاء، وخاصة بالقرب من مستشفى ناصر الذي شهد محيطه عملية دفن عدد من القتلى في مدافن مؤقتة، بسبب خوف الأهالي من التحرك باتجاه المقابر.

وطالبت إسرائيل السكان بمغادرة منطقة وسط مدينة خان يونس، التي تضم مستشفى ناصر ومنشأتين طبيتين أصغر حجما، في الوقت الذي تمضي فيه قدما في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر ضد حركة حماس الفلسطينية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن المنطقة تؤوي 88 ألف فلسطيني، وتستضيف 425 ألفا آخرين نزحوا بسبب القتال في أماكن أخرى.

لكن منظمة أطباء بلا حدود قالت إن الفرار ليس خيارا آمناً بالنسبة للكثيرين.

وقالت المنظمة إن موظفيها محاصرون داخل ناصر مع نحو 850 مريضا وآلاف النازحين بسبب صعوبة الوصول إلى الطرق المحيطة في ظل اشتداد المعارك. وقالت وزارة الصحة في غزة أيضا إنه تم عزل المنشأة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن تسعة أشخاص قتلوا عندما تعرض مركز تدريب تابع للأمم المتحدة في خان يونس حيث كان 800 شخص يحتمون لقصف بقذائف الدبابات، وفقا لمدير الوكالة في غزة توماس وايت.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 1.5 مليون شخص، حوالي ثلثي سكان غزة، مكتظون في الملاجئ ومخيمات الخيام في رفح وما حولها، على الحدود مع مصر.

ونزح إجمالا نزح نحو 1.7 مليون شخص داخل غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي، وفقا لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.