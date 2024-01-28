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بشكل متزامن.. إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء

مكان إطلاق الصاروخ الإيراني
مكان إطلاق الصاروخ الإيراني Copyright وكالة فارس
بقلم:  يورونيوز
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية اليوم الأحد باستخدام صاروخ "سيمرج" الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية.

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وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كيلوغرامًا بينما يزن الآخران عشرة كيلوغرامات لكل منهما.

وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترًا عن الأرض.

لحظة إطلاق الصاروخ الإيراني
لحظة إطلاق الصاروخ الإيرانيفارس

كما أشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر حجمًا موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.

والقمر الصناعي الأكبر يطلق عليه اسم "مهدا" وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية ومصمم لاختبار دقة الصاروخ سيمرج في إيصال شحنات متعددة للفضاء.

وأطلقت إيران القمر الصناعي "ثريا" إلى المدار هذا الشهر بصاروخ صنعه الحرس الثوري مما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.

ورفضت إيران أمس السبت تنديد دول أوروبية بإطلاق القمر الصناعي ثريا وقالت إن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.

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