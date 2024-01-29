أكسيوس: اجتماع سرّي في الرياض.. مسؤولو مخابرات 4 دول عربية يناقشون مستقبل غزة بعد الحرب

بقلم: يورونيوز

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن كبار مسؤولي الأمن القومي لكل من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، اجتمعوا سراً في العاصمة السعودية الرياض، قبل نحو 10 أيام، لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

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لا شكّ أن إسرائيل تواجه ضغوطاً من حلفائها في اتجاه إعداد خطة لمستقبل غزة ما بعد انتهاء الحرب، ولم تصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تصريحات، لكنه أكد في وقت سابق أنه على الجيش الإسرائيلي أن "يقضي على حماس" قبل الشروع في تنفيذ أي خطط مستقبلية.

ونقل موقع "أكسيوس" اليوم الاثنين، عن مصادر وصفها بـ "المطلعة" أن السلطة الفلسطينية وحلفاءها العرب يناقشون بشكل متزايد خطط اليوم التالي لانتهاء الحرب، وقد عُقد اجتماع في الرياض استضافه مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، وشارك فيه مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ونظيراه المصري والأردني.

وذكرت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين اطلعوا على تفاصيل الاجتماع من قبل بعض المشاركين، مبينة أن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية.

وحسب ما ذكره الموقع الأمريكي، فإن أحد الطلبات التي تقدموا بها هي إنه إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، فإن رئيس الوزراء الجديد سيحصل على بعض الصلاحيات التي يحتكرها حالياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب "أكسيوس"، أكد كل من السعوديين والمصريين والأردنيين أن هذه الإصلاحات ضرورية حتى تعود السلطة الفلسطينية إلى تسلم مقاليد الحكم في غزة عقب فترة انتقالية بعد الحرب.

فيما قال مستشار الأمن القومي السعودي خلال اللقاء إن المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات عملية وغير قابلة للنقض من جانب إسرائيل، بما يمهد لطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، "حتى لو لم يحدث ذلك بشكل فوري.