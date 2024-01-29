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شاهد: لليوم السادس على التوالي.. عائلات المحتجزين في غزة يغلقون معبر كرم أبو سالم الحدودي

نشطاء وأقارب الرهائن الإسرائيليين يحتجون عند معبر معبر كرم أبو سالم الحدودي- 29 كانون الثاني 2024
نشطاء وأقارب الرهائن الإسرائيليين يحتجون عند معبر معبر كرم أبو سالم الحدودي- 29 كانون الثاني 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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لليوم السادس على التوالي.. احتشد أنصار وأفراد عائلات المحتجزين لدى حماس يوم الاثنين عند معبر كرم أبو سالم الحدودي، ما أدى إلى إغلاقه وعرقل وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

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وقال أحد المتظاهرين للمحتشدين بالقرب من المعبر الاثنين: "ما ترونه ليس مساعدات إنسانية.. إنها ذخيرة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد المنطقة المحيطة بالمعبر منطقة عسكرية مغلقة.

وتحت ضغط أمريكي، وافقت إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى غزة حيث أدت الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أزمة إنسانية كبيرة.

ويواجه ربع سكان غزة المجاعة بسبب الحرب والقيود الإسرائيلية التي تعيق إيصال المساعدات، والتي كانت أقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ 500 شاحنة قبل الحرب.

في غضون ذلك، قالت إسرائيل إن محادثات وقف إطلاق النار التي عقدت الأحد كانت بناءة، لكن لا تزال هناك “فجوات كبيرة” في أي اتفاق محتمل.

المصادر الإضافية • أ ب

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