شاهد: مناظر بانورامية ساحرة للأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية

بقلم: يورونيوز

التقط رائد الفضاء السويدي ماركوس واندت، مقطع فيديو مذهلاً من داخل الكوبولا، وهي وحدة ذات سبع نوافذ في محطة الفضاء الدولية، توفر رؤية بانورامية للأرض والفضاء الخارجي.

اعلان

وتعد قبة المحطة الفضائية وحدة صغيرة ملحقة بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، تصميما الفريد وإطلالتها الواسعة جعلا منها مكاناً مفضلاً لرواد الفضاء لالتقاط صور للأرض والكون، وهي بمثابة "نافذة على العالم" لمحطة الفضاء الدولية.

وتم إرسال ماركوس على متن المركبة الفضائية "دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية، كجزء من مهمة أكسيوم 3 في 18 يناير وتعرف مهمته التي تستغرق أسبوعين على متن المركبة باسم "مونين".

جدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية هي مركبة فضائية كبيرة تدور حول الأرض، وتعمل كمختبر أبحاث لرواد الفضاء، وهو مشروع متعدد الجنسيات يشمل وكالات الفضاء مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، وروسكوزموس (روسيا) وجاكسا (اليابان).