شاهد: هائمون في الشوارع يحاصرهم البرد والجوع.. الجيش الإسرائيلي يجبر آلاف النازحين على إخلاء غرب غزة

بقلم: يورونيوز

فر آلاف الأشخاص من البيوت ومراكز الإيواء غرب غزة، باتجاه أماكن أكثر أماناً داخل القطاع، بعد تلقيهم تحذيراً من الجيش الإسرائيلي وأوامر بالإخلاء، وكرر الجيش إصدار مثل هذا الإعلان خلال الأشهر الماضية، إلا أنه استهدف عدة مرات أفواج النازحين، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

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اضطر المئات من النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء غرب مدينة غزة، إلى النزوح مرة أخرى، بعد اقتراب الدبابات الإسرائيلية من المراكز التي كانت تؤويهم.

وحمل الفلسطينيون البطانيات والأغطية، وشقوا طريقهم سيراً على الأقدام، عبر الأنقاض والدمار في شوارع مدينة غزة، بحثاً عن مأوى، ومنهم من استخدم الدراجات النارية والعربات لنقل ممتلكاتهم.

ولم يجد معظمهم مراكز بديلة فاضطروا للبقاء في الشوارع والطرقات أو منازل المناطق القريبة وهم هائمون لا يعرفون إلى أين يتوجهون.

في هذه الأثناء، تواصلت الغارات الإسرائيلية، على وقع الهجوم البري الواسع الذي يستهدف مدينة خان يونس، والذي تصاعدت وتيرته خلال الأيام الماضية، واشتمل على محاصرة مشافي المدينة، ونسف منشآت ومربعات سكنية.

ومع تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، تحرك آلاف المدنيين نحو رفح بالقرب من الحدود المصرية، إلى حيث انتقلت غالبية النازحين من جراء الحرب البالغ عددهم 1,7 مليون نسمة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك أكثر من 120 "مقبرة جماعية عشوائية" استُحدثت في قطاع غزة بسبب الأعداد الكبيرة للقتلى، وصعوبة الوصول للمقابر في ظل القصف.

وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، عن ️نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي.