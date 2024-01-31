بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب على غزة يومها الـ 117، وارتفعت فيها حصيلة القتلى من الفلسطينيين في القطاع إلى 26,751 قتيلًا و65,636 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وبالتوازي مع القصف الإسرائيلي المكثف الذي ينفذ بالطائرات والمدفعية على مناطق مختلفة من القطاع، لا تزال الاشتباكات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة تدور في أكثر من محور في القطاع، لا سيما في خان يونس.

أليكم آخر تطورات الحرب لحظة بلحظة

القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم امرأتان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة مدن وبلدات منها نابلس وبيت لحم وجنين ورام الله وكذلك اعتقل شابا في القدس.

الحرس الثوري الإيراني يوعز لقواته في سوريا وقف الأنشطة العسكرية ضد القواعد الأمريكية

قال المركز السوري لحقوق الإنسان إن الحرس الثوري الإيراني وجه مجموعاته على الأراضي السورية بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية.

وأضاف المركز السوري، أن حالة من الاستنفار القصوى منذ يوم أمس الأول تشهدها مواقع المليشيات الإيرانية في بادية الشام، وذلك خوفًا من رد أمريكي على الهجوم الذي قتل 3 جنود أمريكيين وأصاب 25 آخرين في هجوم مسيرة على البرج 22 الواقع في الأردن قرب الحدود السورية.

إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (القيادة المركزية الأمريكية)

إيران تحذر من أن أي هجوم على أراضيها سيواجه بقوة وحسم

حذرت إيران من وقوع اي هجوم على الأراضي الإيرانية واعتبرت ذلك بانه خط احمر وسيواجه بالرد المناسب.

وقال السفير والممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن إن إيران ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة.

الأمطار وتردي الأحوال الجوية تفاقمان معاناة النازحين في قطاع غزة

زادت معاناة النازحين في قطاع غزة بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الأيام الماضية.

وبينما حاول البعض الالتفاف حول النيران للتدفئة، قام البعض الآخر بجمع مياه الأمطار في براميل من أجل استخدامها لاحقًا، نظرًا لندرة المياه الصالحة للشرب في القطاع.

نازحون من خان يونس AP Photo

قصف مخيم النصيرات

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عسكريين في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجنديين , وإصابة آخرين بجروح خطيرة في معارك غزة. وبذلك يصل قتلى الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم البري إلى 223.

غوتيريش يحذر من تداعيات تعليق تمويل الأونروا

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع ممثلين من 35 دولة مانحة، داعيًا إلى مواصلة تمويل وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وكانت العديد من الدول قد قررت تعليق تمويل المنظمة، بعد مزاعم إسرائيلية بوجود موظفين لديها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وأطلع الأمين العام للأمم المتحدة السفراء، بما في ذلك سفراء الاتحاد الأوروبي، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على الإجراءات التي اتخذها في أعقاب الاتهامات بأن 12 موظفا في الوكالة المعروفة باسم الأونروا شاركوا في هجمات حماس المفاجئة في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.