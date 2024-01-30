راياتٌ نازية ترفرف في مدينة فرنسية.. ما القصة؟

بقلم: يورونيوز

حاول السكان معرفة سبب وجود تلك الرايات في بلد لا زال شبح الرايخ الثالث والاحتلال النازي ماثلا أمام الكثير ممن عاصروا حقبة مظلمة من تاريخ فرنسا.

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العلم النازي يطلّ في مدينة فرنسية فيثير الحيرة والتساؤل.

تفاجأ سكان نانت الاثنين برؤية أعلام نازية وهي ترفرف فوق واجهة مسرح المدينة الواقعة غرب فرنسا ما سبب لديهم شعورا بالحيرة مما شاهدوه وحاولوا معرفة سبب وجود تلك الرايات في بلد لا زال شبح الرايخ الثالث والاحتلال النازي ماثلا أمام الكثير ممن عاصروا حقبة مظلمة من تاريخ فرنسا.

لكن سرعان ما تبددت حيرة السكان حين عرفوا أن تلك الأعلام لم تكن إلا ديكورا تحتاجه مشاهد تصوير مسلسلٍ تلفزيوني.

وقد تجمع حشد كبير من السكان أمام مسرح المدينة، بحسب صور التقطها صحفيون وبعض المارة تظهر الرايات النازية مزينة بالصليب المعقوف السيئ الصيت.

ولم يخف البعض شعوره بالضيق مما رأى، حيث قالت شابة فرنسية لإحدى الصحف إنها قرأت عن خبر التصوير في الإعلام ومع هذا فإنها شعرت بعدم الارتياح رغم أنها تعرف أن الأمر لا يتعدى كونه تمثيلا لكنه "مثير للخوف لأننا لا نريد أن نعيش هذا مرة أخرى" حسب تعبيرها.

وكانت بلدية نانت قد أصدرت قبل أيام بيانا أخطرت فيه السكان بتصوير هذا المشهد المثير الذي يدخل في نطاق عمل فني تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية. ويروي المسلسل قصة مجموعة من الجنود الشباب كُلفوا بسرقة غوّاصة ألمانية في وقت كان فيه الحلفاء على وشك أن يخسروا الحرب في مواجهة قوات هتلر.