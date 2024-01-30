شاهد: دخول قافلة مساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

وصلت قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر يوم الثلاثاء، في وقت تشتد فيه الهجمات الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

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ولا تزال محادثات وقف إطلاق النار مستمرة، لكن إسرائيل قالت إنه لا تزال هناك "ثغرات كبيرة" في أي اتفاق محتمل.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولة الإسرائيلية باستخدام الجوع كسلاح لطرد وقتل سكان غزة.

وأفاد رئيس المنظمة، رامي عبده، الثلاثاء، بأن القطاع المحاصر يعاني نقصاً حاداً في إمدادات الطعام، وأن كمية المساعدات التي تصل قد انخفضت من متوسط 500 شاحنة قبل الحرب إلى أقل من 100 في الوقت الحالي.

وأوضح أنه خلال المئة يوم الماضية وصلت فقط بين 50 و100 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة، وأن هناك نقصاً حاداً في الغذاء والموارد في المنطقة.

وأكد أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يعانون الجوع والموت بسبب ظروف الشتاء القاسية ونقص الغذاء.

وتابع عبده، أنه "في الوقت الحاضر، يعاني أكثر من نصف سكان غزة من مشكلة الجوع الحاد. وتواجه جميع سكان شمال غزة ظروف معيشية صعبة بشكل كبير".

وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.