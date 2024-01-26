فيديو: ارتفاع عدد النازحين في جنوب لبنان وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله

بقلم: يورونيوز

أدى التصعيد المستمر في حدة تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان إلى ارتفاع عدد النازحين اللبنانيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب هجوم الفصائل الفلسطينية على غلاف غزة يوم 7 أكتوبر – تشرين الأول.

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يشكو محمد حمدان، وهو لبناني مقيم بجنوب البلاد، من استهداف الجيش الإسرائيلي لمناطق يصفها بأنها آمنة ولا تُطلق منها النيران.

وقال حمدان: "لا أحد يهاجم إسرائيل من هنا. لماذا يقصفوننا؟ في نهاية المطاف، إنهم يستهدفون المدنيين. لا يوجد سوى مدنيين. كما ترون، لا أحد يحمل أسلحة في الشوارع".

وتصاعدت حدة القصف الإسرائيلي ليتخطى المواقع الحدودية ويصل إلى مدينة صور التي وصل إليها الآلاف من النازحين من الجنوب.

وقال حسن باهر من صور: "أعدادهم تتزايد كل يوم، خاصة عندما تتعرض قرى جديدة للهجوم. وبطبيعة الحال، هناك المزيد من النازحين. انظر على الخريطة تجد أن منطقة الهجوم الحمراء تقترب".

واضطرت ميرنا يزبك إلى النزوح إلى صور بصحبة عائلتها خوفا من القصف المتبادل. وتقول إن النزوح بأعداد كبيرة أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات المؤقتة.

وتضيف يزبك: "السعر باهظ الثمن، 500 دولار أمريكي، منزل صغير وشقة وقد فاتنا الكثير. هناك الكثير من الأساسيات ليست متوفرة. لا يوجد ثلاجة ولا بطانية".

وتقول هبة يزبك: "لم نعد في بيوتنا في قريتنا منذ أربعة أشهر. لا يمكننا الذهاب لرؤية منزلنا إذا تعرض لأضرار أو دمار".