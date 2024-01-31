الشرطة السويدية تفجر قنبلة يدوية عُثر عليها خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

بقلم: يورونيوز

الشرطة السويدية تفجر قنبلة يدوية عثر عليها خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

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قالت الشرطة السويدية إنها عثرت على قنبلة يدوية خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم. موظفون في السفارة كانوا هم الذين عثروا على القنبلة، التي كانت موجودة عند سور السفارة من الداخل.

وقد طوقت الشرطة المنطقة ثم جلبت "وحدة الأنياب"، وبعيد فحص للعبوة تقرر توسيع مجال الطوق، ونودي إلى فريق المتفجرات، الذي تولى تفجير القنبلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية إنهم يعملون الآن على البحث عن الآثار المرتبطة بالعبوة المتفجرة ثم تأمينها، مشيرا إلى الدلائل المادية التي يمكن أن يعثر عليها أيضا من خلال كاميرات المراقبة.