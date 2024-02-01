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شاهد: عندما يصبح المستشفى مقبرة.. دفن مسنّة وطفلة بعد وفاتهما إثر نقص الأكسجين في مستشفى الأمل

الصلاة على جثة المرأة في خان يونس
الصلاة على جثة المرأة في خان يونس Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، أن امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا وطفلة عمرها 45 يومًا فقط، دُفنتا في باحة مستشفى الأمل بخان يونس بعد نفاد أنابيب الأكسجين فيه.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الإثنين إن المستشفى الذي يديره اضطر إلى إغلاق جناح الجراحة بعد نفاد إمدادات الأكسجين.

كما ذكر في تغريدة على منصة إكس أن فريقًا من الجمعية تمكن، الثلاثاء، من "توفير 25 أنبوبة أوكسجين" لمستشفى الأمل، "في ظل ظروف صعبة وطريق محفوف بالمخاطر".

وقُتل العديد من الأشخاص الذين كانوا يحتمون بالمستشفى هذا الأسبوع وأصيب آخرون في القتال العنيف الذي دار بالقرب منه. 

وذكرت عدة تغريدات نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ يوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي داهم المستشفى وحاول أيضًا إجبار المسعفين والأشخاص الذين لجأوا إليه على الإخلاء.

ولا يزال 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة يعمل جزئيًا على الأقل، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

المصادر الإضافية • EBU

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