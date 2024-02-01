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شاهد: ملك الدنمارك الجديد يزور بولندا في أول رحلة خارجية له بعد اعتلاء العرش

ملك الدنمارك أمام تمثال الجندي المجهول في بولندا
ملك الدنمارك أمام تمثال الجندي المجهول في بولندا Copyright Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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بدأ ملك الدنمارك فريدريك العاشر أول رحلة له إلى الخارج كملك يوم الأربعاء بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى بولندا، وتركز على الترويج لأعمال بلاده وسياساتها المناخية.

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وحظي فريدريك، الذي أُعلن ملكًا في 14 كانون الثاني/ يناير، باستقبال رسمي في القصر الرئاسي في وارسو، حيث كان في استقباله الرئيس البولندي أندريه دودا وحرس الشرف.

تقليديًا، يسافر ملوك الدنمارك إلى دولة إسكندنافية أخرى أولًا، لكن زيارة فريدريك إلى بولندا كانت مخططة قبل أن تعلن والدته، الملكة مارغريت الثانية، تنازلها المفاجئ عن العرش في خطاب ألقته ليلة رأس السنة الجديدة.

ولذلك لم يتم التعامل مع رحلة الملك على أنها زيارة دولة. وصل الملك دون زوجته ماري المولودة في أستراليا، ولكن على رأس وفد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، وضع فريدريك إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وهو نصب تذكاري للجنود الذين لقوا حتفهم دفاعًا عن بولندا، والتقى برئيس مجلس النواب بالبرلمان.

ويرافق الملك وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير المناخ والطاقة ومن المتوقع أن يحضر العشاء ممثلو قطاع الأعمال الدنماركي.

المصادر الإضافية • أ ب

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