ردًّا على ترامب وبوتين: الدنمارك تُطلق صفقة تسليح ضخمة بـ6.7 مليار يورو

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وقد أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أن الدنمارك ستنفق 50 مليار كرونة إضافية أي ما يعادل 6.7 مليار يورو على الدفاع خلال العامين المقبلين، وذلك في ظل التهديد المستمر الذي تشكله روسيا على أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، تحدثت فريدريكسن إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع ووعدت بحملة إعادة تسليح ضخمة، مؤكدة أن "أمن الدنمارك هو المعرض للخطر"، وشددت على أن تقليص الإنفاق الدفاعي في العقود الأخيرة من قبل دول مثل الدنمارك كان خطأ.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية: "لا تقلصوا الإنفاق الدفاعي مرة أخرى. يجب ألا يحدث هذا أبدًا"، وأضافت أن أمن أوروبا بات مهددًا نتيجة أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وتابعت فريدريكسن: "نحن لا نعرف ما الذي يخطط له بوتين، لكننا نعرف أنه وروسيا في خضم عملية إعادة تسليح".

وفي رسالة وجهتها إلى وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن، طلبت منه "الشراء، الشراء، الشراء!". وقالت: "إذا لم نتمكن من الحصول على أفضل المعدات، فاشترِ الثانية الأفضل. هناك شيء واحد فقط يهم الآن، وهو السرعة".

ومع ذلك، قال محللون سياسيون دنماركيون إن المؤتمر الصحفي لم يقدم تفاصيل حول نوع المعدات التي سيتم إنفاق الميزانية الجديدة عليه فعليًا. ووفقًا لوزير الخارجية لارس لوكه راسموسن، فإن الدنمارك ستنفق الآن أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

ويأتي هذا الإنفاق الإضافي الذي تم التعهد به يوم الأربعاء بعد أن أعلنت كوبنهاغن العام الماضي أنها ستنفق 190 مليار كرونة (25.5 مليار يورو) على الجيش خلال السنوات العشر المقبلة.

ويأتي هذا التوسع الأخير في الميزانية العسكرية الدنماركية بعد أن دعا الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها على الدفاع.

وأحدثت إدارة ترامب صدمة في الأوساط الأوروبية الأسبوع الماضي عندما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لقادة القارة إنهم، وليس الولايات المتحدة، هم من يجب أن يضمنوا الأمن الأوروبي.

كما أثار قرار الرئيس الجمهوري استبعاد الأوكرانيين من المحادثات التي عُقدت مع روسيا هذا الأسبوع في السعودية حول وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، قلق القادة الأوروبيين.

وحتى أن ترامب هاجم الرئيس فولوديمير زيلينسكي شخصيًا. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، وصف الرئيس الأمريكي الزعيم الأوكراني بأنه "ديكتاتور".