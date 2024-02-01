الكرملين: كييف والغرب يواجهان مشاكل وصاروخ أمريكي أسقط طائرة أسرى الحرب الأوكرانيين

بقلم: يورونيوز

في تعليق على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي تناقش تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن كييف تواجه مشكلات مثل مجموعة الدول الغربية تماما. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان لجنة روسية نتائج تحقيق يخص تحطم طائرة بصاروخ "أطلقته كييف" حسب موسكو.

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أوضح بيسكوف القول إنه من الواضح الآن أن واشنطن ستحاول تغيير تحمّل العبء المالي لدعم نظام كييف إلى كاهل دافعي الضرائب الأوروبيين، وأشار إلى أن موسكو سوف تتابع عملية اتخاذ القرار.

وقد توصل قادة الكتلة الأوروبية وعددهم 27 دولة إلى اتفاق يقضي بدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار دولار، رغم تلويح المجر منذ أسابيع باللجوء إلى حق النقض ضد تلك الخطوة.

وفي ما يتعلق بالتحقيق الدولي بشأن تحطم الطائرة Il-76 في منطقة بيلغورود، التي قيل إن أسرى أوكرانيين قتلوا خلاله، قال بيسكوف إن الدول الغربية لن تكون مهتمة بإجراء تحقيق ثم تصطدم بنتائجه.

لجنة تحقيق روسية

من جانبها قالت لجنة التحقيق الروسية إن طائرة النقل العسكرية الروسية التي كانت تنقل أسرى حرب أوكرانيين أسقطت بصاروخ نظام الدفاع الجوي باتريوت الأمريكي الصنع، وقد أطلقته القوات الأوكرانية من موقع قريب من قرية ليبتسي من منطقة خاركييف.

وقالت اللجنة إن 116 شظية لصاروخين "أم آي أم-104إيه" (MIM-104A) تم العثور عليها قرب موقع تحطم الطائرة في منطقة بيلغورود.

وجاء بيان لجنة التحقيق بعد يوم من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاده أن أوكرانيا استعملت أنظمة باتريوت. وقتل في الحادث 74 شخصا من بينهم 65 أسيرا أوكرانيا، كانوا في طريقهم لتتم مبادلتهم حسب السلطات الروسية.

ولم تنف السلطات الأوكرانية إسقاط الطائرة ولكنها لم تتبن المسئولية ودعت إلى إجراء تحقيق دولي في الحادث، ورد بوتين على ذلك بالقول، إن روسيا لن ترحب فقط بإجراء التحقيق الدولي فيما أسماه "بجريمة أوكرانيا"، بل إنها ستصر على ذلك.